Ексгенерала СБУ Наумова оголосили у міжнародний розшук 

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Про це йдеться в повідомленні Бюро.

“26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу”, — повідомили у ДБР.

Крім того, ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

3 травня ДБР повідомило Наумову про підозру у незаконному “набутті необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн”.