Кримінал

Ексгенерал СБУ часів Януковича очолив “філію” ФСБ в окупованому Мелітополі

9 Лютого 2024 13:08
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сбу, окупація
Сергій Ганжа на російському телебаченні / Скріншот

Колишньому генералу СБУ часів Януковича Сергію Ганжи, який очолював так звану службу безпеки в окупованому Мелітополі, повідомили про підозру.

Про це повідомили СБУ та ДБР.

До революційних подій 2014 року Сергій Ганжа був начальником Департаменту захисту національної державності СБУ. А у лютому 2014 року втік до росії, де переховується від слідства. У 2015 році його оголосили у міжнародний розшук за державну зраду.

Тепер на підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомили про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Ганжа прибув до окупованого Мелітополя, де його призначили керівником так званої «государственной службы безопасности Запорожской области». Це псевдоутворення підконтрольне російському ФСБ і виконувало її завдання щодо придушення руху опору в регіоні.

На цій «посаді» Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів. За даними слідства, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень. Там щодо них застосовували жорстокі тортури. Таким чином окупанти намагалися залякати жителів регіону та схилити їх до співпраці.


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