Екс-поліцейському, якого підозрюють у наведені ракети на селище Гроза, оголосили нову підозру

23-річному колишньому поліцейському з Купʼянщини на Харківщині, якого підозрюють у наведенні “Іскандера” на Грозу 5 жовтня 2023 року, заочно повідомили про нову підозру. За даними слідства, він працював на російських блокпостах, під час чого зупиняв і відбирав автівки в українців.

Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська підозрюваний, який працював у національній поліції України, добровільно обійняв посаду “інспектора дорожньо-патрульної служби” в окупаційному управлінні внутрішніх справ.

“Він ніс службу на російських блокпостах, під час якої безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних громадян. Згодом отримав нову “посаду” від окупантів. За роботу на РФ зрадник щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів”, — йдеться в повідомленні облпрокуратури.

Раніше правоохоронці повідомляли, що перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втекли на територію Росії.