Екс-міністру інфраструктури та його першому заступнику повідомлено про підозру

Колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, яке завдало державі понад $30 млн збитків, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

“22 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад $30 млн збитків, колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику. Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України”, – йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

З огляду на те, що місцеперебування колишнього першого заступника міністра не встановлено, про підозру йому повідомили заочно – в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Згідно з матеріалами слідства, У 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден ву морському порту “Південний”. Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту “Південний” є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ, і право на збори належить виключно державному підприємству.

Відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась лише частина коштів, інша частина стягувалася приватними компаніями. У результаті державі було завдано понад 3$0 млн збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину.

У повідомленні САП імена підозрюваних не називаються.

У 2015 році міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський, його першим заступником – Володимир Шульмейстер.