Спорт

Екс-капітан збірної України з футболу Тимощук взяв участь в аукціоні, де збиралися кошти для російської армії
22 Вересня 2024 14:52
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Анатолій Тимощук, ексгравець збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському “Зеніті”, підтримав збір коштів для російської армії, виставивши на аукціон свою футболку з автографом.

Про це йдеться у Telegram-каналі аукціону “Русский Фанатский Аукцион”.

Футболка, яка, за словами організаторів аукціону в Telegram, була продана за 700 тисяч рублів (близько 5 тисяч доларів), була виготовлена до Дня пам’яті жертв блокади Ленінграда.

“Виручені кошти будуть спрямовані в Курську область”, – заявили організатори аукціону.

На фото, опублікованому організаторами, Тимощук тримає в руках футболку з логотипом “Зеніту” та власним автографом.

44-річний Анатолій Тимощук грав за “Волинь”, “Шахтар”, німецьку “Баварію”, російський “Зеніт”, казахстанський “Кайрат” та провів 144 матчі за збірну України.

Після завершення ігрової кар’єри працює асистентом головного тренера у “Зеніті”, який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.

11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

У відповідь Тимощук вирішив судитися з УАФ через рішення позбавити його усіх титулів та заборону працювати у футболі.


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