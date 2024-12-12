Економіка

Економіка України з початку року зросла на 4%
12 Грудня 2024 10:59
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За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% [±0,5%], повідомляє Мінекономіки. Основними драйверами зростання стали транспортна та будівельна галузі, переробна промисловість і внутрішня торгівля. 

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко підкреслила, що вагому роль у підтримці економіки відіграли державні програми, такі як:  

  • гранти на переробку та розвиток бізнесу,  
  • програма доступного кредитування “5-7-9%”,  
  • житлова програма “єОселя” та інші ініціативи в межах політики “Зроблено в Україні”.  

Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування

Позитивна динаміка в листопаді:  

  • Транспорт: стабільна робота Українського морського коридору.  
  • Будівництво: активні державні програми підтримки.  
  • Внутрішня торгівля: стійкий попит і стабільна пропозиція.  
  • Переробна промисловість: державні програми відновлення, доступ до імпортної електроенергії.  
  • Добувна промисловість: запуск нових свердловин для видобування газу.

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