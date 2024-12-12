Економіка України з початку року зросла на 4%

За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% [±0,5%], повідомляє Мінекономіки. Основними драйверами зростання стали транспортна та будівельна галузі, переробна промисловість і внутрішня торгівля.
Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко підкреслила, що вагому роль у підтримці економіки відіграли державні програми, такі як:
- гранти на переробку та розвиток бізнесу,
- програма доступного кредитування “5-7-9%”,
- житлова програма “єОселя” та інші ініціативи в межах політики “Зроблено в Україні”.
Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування
Позитивна динаміка в листопаді:
- Транспорт: стабільна робота Українського морського коридору.
- Будівництво: активні державні програми підтримки.
- Внутрішня торгівля: стійкий попит і стабільна пропозиція.
- Переробна промисловість: державні програми відновлення, доступ до імпортної електроенергії.
- Добувна промисловість: запуск нових свердловин для видобування газу.