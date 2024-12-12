Економіка України з початку року зросла на 4%

За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% [±0,5%], повідомляє Мінекономіки. Основними драйверами зростання стали транспортна та будівельна галузі, переробна промисловість і внутрішня торгівля.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко підкреслила, що вагому роль у підтримці економіки відіграли державні програми, такі як:

гранти на переробку та розвиток бізнесу,

програма доступного кредитування “5-7-9%”,

житлова програма “єОселя” та інші ініціативи в межах політики “Зроблено в Україні”.

Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування

Позитивна динаміка в листопаді: