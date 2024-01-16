Економічний форум у Давосі: головне з виступу Зеленського

Володимир Зеленський 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що у Швейцарії зі спеціальним зверненням. Президент України закликав зупинити російського диктатора і розповів про цинічні злочини країни-агресорки.

Президент Росії вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами

“Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму триває майже 10 років. І майже 10 років як Росія втручається в справи африканських країн від Судану до Малі. Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ”.

Путін — єдина причина, чому тривають різноманітні війни та конфлікти у світі

“Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться.Ми повинні змінитися”.

Світ не вірить в Росію

“Ми, всі українці, почали наш захист, коли майже ніхто не вірив в Україну. Але ми перевернули гру — і тепер світ не вірить у Росію. Російський диктатор підтримує безліч терористичних режимів у світі. Якщо хтось думає, що це лише про Україну — вони фундаментально помиляються”.

Друзі Путіна в КНДР та Ірані використовують його божевілля

“Навіть нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його божевілля, поки у нього все ще є технології та ресурси, щоб їм заплатити. Ніхто не вірить у своє майбутнє і не інвестує в нього. І ми всі сьогодні, навіть більше, ніж учора, повинні інвестувати в наближення миру — миру, який є водночас справедливим і стабільним”.

Можливі напрямки агресії РФ поза Україною стають очевиднішими

“Режими, подібні до його, існують, поки ведуть війни. І ми — ми всі у вільному світі — існуємо доти, доки можемо захистити себе. Якщо хтось думає, що йдеться лише про Україну, то глибоко помиляється. Дедалі очевиднішими стають можливі напрямки та навіть часові рамки нової російської агресії за межі України”.

Заклики від союзників “не ескалювати”

“До повномасштабного вторгнення ми постійно чули – не ескалювати! Ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти розширенню війни. Нам сказали: не ескалюйте. І після 24 лютого ніщо так не зашкодило нашим коаліціям, як ця концепція. Загинули багато наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року. Деякі можливості були втрачені. Урок зрозумілий”, – акцентував Зеленський.

Україні вдалося спростувати російський наратив про “ракети, які неможливо збити”

“Багато хто побоювався наслідків, якщо Україна отримає зброю далекої дії. В результаті – Росія втрачає тільки більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить відкрити “зерновий коридор” без її участі. З наших портів перевезено майже 16 мільйонів тонн вантажів. І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна”, – сказав Зеленський.

Санкції проти РФ та замороження її активів

“І як можна задовольнятися санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? У кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Десятки компонентів у кожній ракеті. Звичайно, я вдячний за кожен пакет санкцій. Але наближення миру стане винагородою для всіх, хто піклується про те, щоб санкції діяли на сто відсотків”, – заявив Зеленський.

Заклики до замороження війни

“Путін – єдиний терорист у світі, який взяв у заручники АЕС. Має бути сильна реакція цього року. Зокрема, замороження російських активів і переведення їх на відбудову України, адже Путін любить гроші і чим більше він їх втратить – тим більше він пожалкує. Путін повинен пошкодувати. Нам потрібно, щоб він програв. Нам потрібно нарешті розвіяти думку про те, що глобальна єдність слабша за ненависть однієї людини. І ми можемо це зробити”, – заявив Зеленський.

Водночас Зеленський підкреслив – кожна інвестиція в довіру захисника скорочує війну.

“Ми повинні дати можливість відповісти на найважливіше питання: Війна закінчиться – справедливим і стабільним миром. І я хочу, щоб ви стали частиною цього миру – починаючи прямо зараз – щоб наблизити мир. І ви нам потрібні в Україні – будувати, реконструювати, відновлювати життя. З Україною кожен із вас може бути ще успішнішим. І в ці дні, прямо тут, у Швейцарії, ми зробили ключовий політичний внесок у можливість припинення війни”, – сказав президент.

Він нагадав, що в Давосі днями відбулася найбільш представницька зустріч радників з питань національної безпеки щодо реалізації “формули миру”, де було представлено понад 80 країн та міжнародних організацій.

“Вчора я мав дуже продуктивні переговори з президентом Швейцарії, обговорюючи можливість проведення у Швейцарії саміту на рівні лідерів – Глобального саміту миру. Сьогодні наші команди вже почали роботу над організацією такого саміту. Не Третя світова війна, а Глобальний саміт миру”, – акцентував Зеленський.

У підсумку він запросив всіх лідерів і країни, які поважають мир і міжнародне право, приєднатися до ініціативи.

“Разом ми зможемо відповісти на будь-які важливі питання. І це будуть найкращі відповіді. Відповіддю має бути мир”, – підсумував президент.