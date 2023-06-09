Economist: Геополітичні ставки на результат контрнаступу України

Західні аналітики та чиновники бачать три основні сценарії розвитку війни в Україні після контрнаступу ЗСУ, йдеться в матеріалі Economist.

За першим із них Україна робить великий прорив, повертаючи значну частину територій на Сході країни і, можливо, навіть починає загрожувати анексованому Криму. Через такі провали на фронті Володимир Путін може втратити владу.

Для багатьох це найкращий спосіб відновити мир у Європі. Але такий варіант розвитку події викликає побоювання, що занурена до хаосу Росія може втратити контроль над своїм ядерним арсеналом.

Другий сценарій, як пише видання, передбачає менші втрати Росії, але й перспективу подальших поразок. Цього може бути достатньо, щоби послабити владу Путіна.

Третім, похмурішим результатом буде тупикова ситуація, яка дозволить Росії утримати більшу частину того, що вона захопила, навіть після контрнаступу. Це підірве віру Заходу в успіх України та підбадьорить Путіна.

Незважаючи на всі військові невдачі, не схоже, щоб Путін відмовився від планів підпорядкувати собі Україну, анексувавши території та встановивши маріонетковий уряд у Києві, пише Economist із посиланням на старшого наукового співробітника “Фонду Карнегі за міжнародний мир” Олександра Габуєва. Домогтися цього Кремль, мабуть, розраховує, розтягнувши конфлікт довгі роки.

Уникнути затягування війни можна, якщо Україна досягне помітних військових перемог, а також за рахунок розширених гарантій країн Заходу щодо надання військової та гуманітарної допомоги Києву, пише Economist. Якщо подібні гарантії – щодо оборони та відновлення інфраструктури – будуть юридично оформлені на довгий термін, це знищить надію Кремля дочекатися “втоми” Заходу від допомоги Україні.