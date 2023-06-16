Економіка

Зеленський підписав закон про націоналізацію банків підсанкційних власників

16 Червня 2023 14:06
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закон, банки

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банки, що належать підсанкційним особам.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Як пояснювали народні депутати, цей закон дозволяє Національному банку України націоналізувати банки підсанкційних власників (але тільки системні банки).

Так, Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі в банку, ухвалювати рішення про:

  • заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку;
  • виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація), зокрема за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі в ньому санкцій блокування).

Також закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, винятково коштом держави-агресора.

«Економічна правда» пише, що цей законопроєкт дозволить НБУ дати старт націоналізації «Сенс Банку» (раніше — «Альфа-банк»).

Після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку», зокрема на російського олігарха українського походження Михайла Фрідмана, Нацбанк відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником Дянкова.

Тоді ще «Альфа-Банк» був внесений НБУ до переліку системно важливих. У ньому зберігаються 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств.

Sense Bank має 130 відділень по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад три мільйони фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 82 тисячі ФОПів. У банку працюють 4,5 тисячі співробітників.


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