Економіка

Зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранковий та вечірній час, – “Укренерго”

13 Січня 2023 11:30
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електроенергія

Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.

Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту”, – йдеться в повідомленні.

В компанії зазначають, що на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання.

“Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення”, – нагадали в “Укренерго”.

У компанії додали, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС, потужності якої могли б повною мірою покрити потребу в електроенергії.


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