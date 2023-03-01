Економіка

ЄС планує збільшити виробництво боєприпасів, насамперед для України – Spiegel

1 Березня 2023 17:30
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Єврокомісія хоче збільшити виробництво боєприпасів у Європі. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйєн планує 2 березня представити державам-членам ЄС план, який забезпечить не лише постачання України, а й поповнення запасів у країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє Spiegel, у розпорядженні якого є зазначений документ.

План, за інформацією видання, складається із трьох компонентів.

Перший компонент передбачає негайне збільшення постачання в Україну боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель невдовзі запропонує додатковий пакет підтримки на суму 1 млрд євро.

Другий компонент передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством EDA, щоб поповнити запаси країн ЄС та забезпечити постачання України в довгостроковій перспективі.

Третій компонент – забезпечення довгострокового збільшення європейських потужностей з виробництва боєприпасів з урахуванням ситуації з безпекою, що змінилася.

Надзвичайна допомога, що передбачається першим компонентом плану, має дотримуватися вже встановленої схеми: країни ЄС постачають Україну та отримують гроші від Європейського фонду миру (EPF).


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