ЄС із партнерами виділить понад 25 млн євро на енергетичну підтримку України

Євросоюз та інші міжнародні партнери нададуть 25,5 млн євро для покриття термінових енергетичних потреб України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Кошти спрямують через Фонд енергетичної підтримки України, що був створений Енергетичним співтовариством за ініціативи Єврокомісії.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон наголосила, що напередодні зими міжнародна підтримка енергетичної системи України набула особливої ваги. Зокрема, ЄС та інші міжнародні партнери продовжать постачати в Україну необхідне обладнання для енергооб’єктів.

Крім того, ЄС має намір надати 13 млн євро на відновлення пошкоджених російськими окупантами лабораторій на Чорнобильській атомній електростанції та ще 3,5 млн євро для підтримки української атомної галузі.