Витрати Росії на війну в Україні зросли на 282%

Росія витратила 2 трлн рублів ($26 млрд) на військовий сектор тільки в січні та лютому 2023 року, що на 282% більше проти того ж періоду торік, повідомляє Reuters із посиланням на дані казначейства РФ.

У січні-лютому 2023 року понад 36% загальних видатків російського бюджету пішли на армію. За ці два місяці Росія витратила уже 40% із запланованих на рік видатків на оборонний сектор.

“Дані, опубліковані на бюджетному онлайн-порталі Федерального казначейства, дають чітке уявлення про військові витрати”, – зазначає агентство.

Торік у травні російський Мінфін перестав публікувати дані про виконання окремих місячних бюджетів, але тепер додав на портал дані за 2022 рік і початок цього року.

Минулого року Росія витратила на військовий сектор 17,1% від загальних витрат, проти 14,4% у 2021 році.