Економіка

Витрати Росії на війну в Україні зросли на 282%

16 Травня 2023 12:23
0
читать на русском →
росія

Росія витратила 2 трлн рублів ($26 млрд) на військовий сектор тільки в січні та лютому 2023 року, що на 282% більше проти того ж періоду торік, повідомляє Reuters із посиланням на дані казначейства РФ.

У січні-лютому 2023 року понад 36% загальних видатків російського бюджету пішли на армію. За ці два місяці Росія витратила уже 40% із запланованих на рік видатків на оборонний сектор.

“Дані, опубліковані на бюджетному онлайн-порталі Федерального казначейства, дають чітке уявлення про військові витрати”, – зазначає агентство.

Торік у травні російський Мінфін перестав публікувати дані про виконання окремих місячних бюджетів, але тепер додав на портал дані за 2022 рік і початок цього року.

Минулого року Росія витратила на військовий сектор 17,1% від загальних витрат, проти 14,4% у 2021 році.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Травня 2023 08:41
192

Сили ППО знищили усі 18 російських ракет, серед них — шість “Кинжалів”
16 Травня 2023 10:38
132

Сотні воїнів потрапили у полон. Начальника речової служби морпіхів підозрюють у держзраді
16 Травня 2023 10:07
40

СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу
16 Травня 2023 07:25
126

Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів
16 Травня 2023 07:10
67

Кремль готує механізми для дискредитації Пригожина як зрадника, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
усі думки