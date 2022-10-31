Економіка

Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 18 об’єктів інфраструктури у 10 регіонах, – Шмигаль

31 Жовтня 2022 12:16
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війна, електроенергія

Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль —цивільна критична інфраструктура.

Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо.

Також дякую енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак. Ремонтні бригади працюють на повну потужність”, – написав Шмигаль.

На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу.


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