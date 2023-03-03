Економіка

В Україні забруднені понад 5 млн гектар сільськогосподарських земель через війну

3 Березня 2023 08:24
1
читать на русском →
війна, агро

Велика кількість української землі непридатна до використання. Внаслідок війни вони заміновані, забруднені вибухонебезпечними залишками або ж на них тривають бойові дії.

Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

“За останньою інформацією від ОВА – йдеться про близько 5 мільйонів гектар земель с/г призначення, які потребують обстеження, та можуть бути забрудненими”, – йдеться в повідомленні.

За словами народного депутата, для швидшого розмінування Україна залучає міжнародні організації. Зокрема, представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) планують на 2023 рік виділити близько 50 мільйонів доларів на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів. Їх використовуватимуть для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами українських територій.

“Через замінування або наявність у землях с/г призначення небезпечних предметів їх неможливо засіяти. Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4, 5 мільйонів гектар, хоча минулого року ці культури висіяли на 7, 7 мільйонах гектар. Це напряму впливає на продовольчу стабільність країни. Тому сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливостей зробити це самостійно”, – зазначив Гайду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Березня 2023 07:54
25

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
3 Березня 2023 07:05
10

Independent: Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих
3 Березня 2023 06:51
16

Сили оборони збили штурмовик, гвинтокрил та 7 БПЛА окупантів
2 Березня 2023 19:12
64

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: 10 людей вважаються зниклими безвісти
2 Березня 2023 18:45
66

Сили оброни відбили атаки ворога на Бахмут та уразили склад з боєприпасами, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
усі думки