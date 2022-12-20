Економіка

В енергосистемі зберігається значний дефіцит

20 Грудня 2022 15:03
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електроенергія

На ранок вівторка в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві”, – зазначили в компанії.

В Укренерго очікують, що сьогодні вдасться увімкнути певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення. Відтак зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

“Ремонтні бригади “Укренерго”, генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання”, – наголосив регулятор.


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