Уряд затвердив склад наглядової ради Укрпошти

Кабмін затвердив на посади членів наглядової ради АТ “Укрпошта” сімох переможців відбору: п’ять незалежних членів та двох представників держави, інформує пресслужба уряду.

Серед ключових вимог до кандидатів були досвід роботи в наглядових радах великих компаній, управлінський досвід у банківській/фінансовій, логістичній та сфері поштового зв’язку, міжнародної та інвестиційної діяльності, досвід цифрових та стратегічних трансформацій тощо.

До наглядової ради увійшли:

Абдрасілов Рінат (Киргизстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія),

Карновський Якуб (Польща, досвід роботи в наглядових радах “Укрпошта” та УЗ),

Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес),

Малинська Олена (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа),

Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент).

Також до складу увійшли двоє представників України: професорка господарського та трудового права Бернацька Наталія та економістка Прасолова Крістіна.

“Ця наглядова рада має стати поштовхом для розвитку компанії, залученню нових інвестицій та втіленню сучасних сервісів. Ми очікуємо, що нові спеціалісти підсилять команду державного поштового оператора”, – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, новий склад наглядової ради Укрпошти матиме більшість членів з України та відрізнятиметься кращою обізнаністю з реаліями української економіки. Водночас іноземці мають втілювати європейський досвід трансформацій аналогічних до Укрпошти організацій, а також запроваджувати новітні інструменти розвитку бізнесу у сфері цифровізації та банківської справи.