Економіка

Уночі росіяни пошкодили об’єкти газовидобутку та лінії електропередачі

9 Червня 2023 14:57
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війна, газ, електроенергія

Під час російського обстрілу у ніч проти 9 червня зазнали пошкоджень 2 об’єкти газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області.

Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики України.

Також внаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області. Наразі триває ліквідація наслідків.

Також у відомстві зазначили, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та спричиненої цим повені в Херсонській області знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій, а у Миколаївській — 49.

Енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів. Ситуація на Херсонській ТЕЦ контрольована — після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи насосної станції, яка була підтоплена.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 3 населених пункти. Зафіксовано обстріл населеного пункту, прилеглого до генеруючої станції. Є також пошкодження через обстріли на Харківщині. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Були відключення на Київщині, Одещині, у Чернівецькій області. Причина — технологічні порушення.


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