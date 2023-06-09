Уночі росіяни пошкодили об’єкти газовидобутку та лінії електропередачі

Під час російського обстрілу у ніч проти 9 червня зазнали пошкоджень 2 об’єкти газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області.

Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики України.

Також внаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області. Наразі триває ліквідація наслідків.

Також у відомстві зазначили, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та спричиненої цим повені в Херсонській області знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій, а у Миколаївській — 49.

Енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів. Ситуація на Херсонській ТЕЦ контрольована — після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи насосної станції, яка була підтоплена.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 3 населених пункти. Зафіксовано обстріл населеного пункту, прилеглого до генеруючої станції. Є також пошкодження через обстріли на Харківщині. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Були відключення на Київщині, Одещині, у Чернівецькій області. Причина — технологічні порушення.