Економіка

“Укренерго” застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні “Укренерго” з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності. “Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях”, – йдеться в повідомленні. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%, додали в прес-службі. Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, повідомили в “Укренерго”. Поділитися:



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