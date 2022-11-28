Економіка

“Укренерго” застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні

28 Листопада 2022 10:07
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електроенергія

“Укренерго” з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.

“Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях”, – йдеться в повідомленні.

Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%, додали в прес-службі.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, повідомили в “Укренерго”.


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