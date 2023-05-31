Україна отримала чергові $1,25 млрд від США через Світовий банк

Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки”, – написав він у твіттері в середу.

Шмигаль подякував США та Світовому банку за допомогу в боротьбі з агресором.

Україна 🇺🇦 отримала від США 🇺🇸 $1.25 млрд фінансової підтримки в рамках проєкту @WorldBank PEACE. Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Вдячний США та @WorldBank. Цінуємо допомогу партнерів під час боротьби з агресором. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 30, 2023