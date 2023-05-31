Економіка

Україна отримала чергові $1,25 млрд від США через Світовий банк

31 Травня 2023 12:57
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сша, допомога

Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки”, – написав він у твіттері в середу.

Шмигаль подякував США та Світовому банку за допомогу в боротьбі з агресором.


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