Економіка

Україна може стабілізувати енергосистему до літа, але якщо не буде нових обстрілів — Міненерго

22 Грудня 2022 16:19
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електроенергія

Україна може стабілізувати систему і припинити відключення світла навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації до літа. Але це за умови, що нових масованих обстрілів не буде.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

Він наголосив, що швидкість відновлення пов’язана з обстрілами.

Також зараз енергетики опрацьовують механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії в Україні. За словами міністра, зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Але технічно можливість набагато більша — 1,6–2 ГВт.

Окрім імпорту електроенергії Україні може допомогти більше ППО, вважає Галущенко. Досі було вже 9 масованих атак, коли війська рф запускали по 70–100 ракет одночасно. Але насправді обстріли енергетичної інфраструктури відбуваються щодня: окупанти бʼють дронами та з артилерії.

«Ключове — коли це варварство закінчиться? У мене немає відповіді на це питання», — сказав Галущенко. Утім, міністр думає, що досягти повного блекауту в Україні окупантам все ж не вдасться.

За словами Галущенка, атаки на енергосистему України є спланованою росією операцією, на планування якої витрачено «точно не менше місяця». Окупанти аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і завдають нові удари.

За словами Галущенка, через те, що українська енергосистема раніше була частиною єдиної радянської мережі, російські енергетики чудово розуміють, як все працює.

«Відповідальність також понесуть російські енергетики, які вказують, куди бити, в якій послідовності та коли. Це воєнний злочин, а ці російські енергетики — воєнні злочинці. Ми кожного з них ідентифікуємо», — заявив Галущенко.


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