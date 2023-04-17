Економіка

Україна готується конфіскувати в Росії літак АН-124 «Руслан», що перебуває в Канаді

17 Квітня 2023 07:19
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кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що Україна може скоро отримати від Канади вантажний літак АН-124 (також відомий як «Руслан»), що належав Росії.

«Новий пакет санкцій проти росії від Канади. Зокрема, проти компанії “Волга-Днепр”. Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України», — написав Шмигаль.

Нагадаємо, у березні 2022 року український суд ухвалив рішення заарештувати 12 літаків АН-124-100 «Руслан», якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник «Волга-Днепр».

Відтоді українські правоохоронці у співпраці із колегами з Європи, США та Канади вживали заходів для арешту цих літаків, а також розробляли універсальний правовий механізм, який дозволить конфіскувати ці літаки на користь України.

За даними «Схем», шість із них — в Росії (плюс, ймовірно, ще один), один борт — в Туреччині, а решта чотири — в Європі та Канаді.

У НАЗК зазначали, що між Україною і європейськими країнами та Канадою існують міжнародні угоди про правове співробітництво, тому виконання рішення українського суду на територіях цих країн цілком реальне.

Українське слідство стверджувало, що «Волга-Днепр» незаконно надав дозвіл на продовження польотів «Русланів», що також загрожує безпеці перевезень і людей. Єдиний, хто має право надавати такий дозвіл — це їхній розробник українське ДП «Антонов».

За словами представника ДП «Антонов», орієнтовна вартість одного літака «Руслан» — близько 70 млн доларів. Тобто, якщо вдасться конфіскувати принаймні ті літаки, що перебувають в Європі та Канаді, то їхня загальна вартість складе близько 280 млн доларів.


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