У Гаазі буде розташовано міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні російською агресією

Уряд Нідерландів 17 лютого офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі.

Реєстр має стати першим компонентом всеохоплюючого механізму репарацій, який покликаний забезпечити виплату державою-агресоркою Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права”, – пояснили в міністерстві.

“Ми вітаємо принципове рішення уряду Нідерландів про розташування Реєстру збитків на своїй території.

Руйнування та шкода, завдані Росією нашим громадянам, бізнесу та державі, – величезні. Країна-агресорка зобовʼязана за міжнародним правом їх компенсувати. Для цього збитки мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду.

Місто Гаага безсумнівно є столицею міжнародного правосуддя, і цілком доречно, що Реєстр збитків як перший компонент репараційного механізму, запропонованого Україною, буде розташований саме там. Ми дякуємо Нідерландам за принципову позицію та лідерство на треку відповідальності Росії за агресію проти України і закликаємо всіх наших партнерів долучатись до роботи зі створення компенсаційного механізму”, – заявив міністр Денис Малюська.

“Створення Реєстру – принциповий крок для майбутнього Компенсаційного механізму. Тепер важливо, щоб усі процеси були запущені й майбутній фонд наповнювався ресурсами – конфіскованими активами країни-агресорки.

Ми віримо, що партнери будуть активними у питанні Компенсаційного механізму, адже його необхідність вже підтримали ООН, ПАРЄ та інші міжнародні організації”, – додала заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Створення Реєстру збитків було рекомендовано в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

“Він має бути першим компонентом всеохоплюючого репараційного механізму, який має включати створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви про компенсацію Росією збитків від громадян, компаній та держави.

Також має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати рішень комісії, в тому числі за рахунок конфіскованих російських активів”, – додали в Мін’юсті.