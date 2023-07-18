США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства

США виділили Україні 250 млн доларів на створення та розширення альтернативних маршрутів для вивезення зерна з країни. Втім, це не замінить чорноморські порти.

Про це заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, яка днем раніше прибула до Києва, пише The Guardian.

Коментуючи рішення РФ вийти зі “зернової угоди”, Пауер звинуватила Володимира Путіна в тому, що він ухвалив “рішення на життя і смерть”, яке зачіпає мільйони найбідніших людей світу.

“Останніми тижнями Росія почала блокувати судам доступ до цього порту, і вчора Путін прийняв необачне та небезпечне рішення припинити участь Росії в Чорноморській зерновій ініціативі”, — сказала адміністраторка USAID.

Вона сказала, що виправдання Путіним виходу з угоди було сповнене брехні, і це рішення матиме величезний вплив на найменш розвинені країни, включаючи Бангладеш, Афганістан, Судан і Сомалі.

“Путін прийняв рішення про життя і смерть… Володимир Путін, може бути, готовий завдати цього гуманітарного болю невинним, але США – ні”, – сказала Пауер.

Вона закликала інші уряди, філантропів і приватний сектор також виділити кошти на підтримку сільського господарства України.