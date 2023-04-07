Економіка

S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті через реструктуризацію боргу

7 Квітня 2023 11:36
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борг

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з “CCC+” до “CCC”, прогноз щодо них “негативний”. Про це повідомили в пресслужбі агентства.

Це сталося через офіційну заяву України, що вона реструктурує свій зовнішній борг в іноземній валюті, щоб відновити стійкість державного боргу.

В агентстві додали, що негативний прогноз відображає ризики для обслуговування комерційного боргу України з огляду на план уряду щодо його реструктуризації.

Водночас агентство підтвердило рейтинги України у національній валюті на рівні “CCC+/C” та “uaBB” за національною шкалою. “Ми розуміємо, що держборг України, деномінований у гривні, не входить до плану реструктуризації боргу”, – зазначило S&P.

Прогноз щодо рейтингу в національній валюті стабільний.

Агентство не виключає, що може ще знизити рейтинги впродовж наступних 12 місяців.

“Ми розуміємо, що параметри та терміни реструктуризації ще не визначені та залежать від оцінки стійкості державного боргу МВФ, яка, як очікується, буде оновлена на початку 2024 року”, – уточнюється у повідомленні.


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