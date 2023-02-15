Економіка

Швейцарія запровадила стелю цін на російські нафтопродукти

15 Лютого 2023 19:31
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санкції, Швейцарія

Швейцарія приєдналася до обмежень ЄС щодо сирої нафти та нафтопродуктів з Росії та ввела стелю цін на них.

Про це повідомили у Федеральній раді Швейцарії.

У Федеральній раді нагадали, що 4 лютого ЄС запровадив граничні ціни на нафтопродукти з Росії у відповідь на порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України. Федеральна рада обмежила ціни на нафтопродукти з Росії з 15 лютого.

“Послуги, які сприяють торгівлі, посередництву та транспортуванню таких продуктів, як мазут із Росії або походженням з Росії, тепер дозволені лише за умови, що ціна не перевищує 45 доларів США за барель. Ціна на бензин, дизельне пальне або гас обмежена на рівні 100 доларів США за барель”, – зазначено в повідомленні.

Нові санкції набули чинності о 18:00 15 лютого 2023 року.

Метою запроваджених граничних цін є зниження цінових стрибків, викликаних військовою агресією Росії проти України, а також обмеження доходів Росії від нафти.


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