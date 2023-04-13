Економіка

Швейцарія виділить Україні $1,7 млрд протягом п’яти років

13 Квітня 2023 20:53
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Швейцарія, допомога

Уряд Швейцарії виділить щонайменше ще 1,5 мільярда швейцарських франків (1,7 мільярда доларів) до 2028 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише Swiss Info.

У швейцарському МЗС зазначили, що їхня країна надасть фінансову допомогу у межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. Крім того, Швейцарія виділила Україні 300 млн швейцарських франків на 2023 та 2024 роки.

Загалом Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків (понад $2 млрд) протягом наступних шести років.


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