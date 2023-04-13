Швейцарія виділить Україні $1,7 млрд протягом п’яти років

Уряд Швейцарії виділить щонайменше ще 1,5 мільярда швейцарських франків (1,7 мільярда доларів) до 2028 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише Swiss Info.

У швейцарському МЗС зазначили, що їхня країна надасть фінансову допомогу у межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. Крім того, Швейцарія виділила Україні 300 млн швейцарських франків на 2023 та 2024 роки.

Загалом Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків (понад $2 млрд) протягом наступних шести років.