Шмигаль розповів про підготовку енергетики до майбутніх атак РФ

Уряд України почав підготовку захисту об’єктів енергетичної інфраструктури до майбутніх обстрілів з боку Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

“Готуємося до зими та відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності”, – заявив він.

За словами Шмигаля, в Україні розпочалась підготовка до захисту енергооб’єктів від ворожих атак. Так, одним із способів захисту є децентралізація генерації. На думку прем’єра, російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об’єкти.

“Сьогодні уряд спрощує процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також знімаємо бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу для ворога систему”, – підкреслив він.