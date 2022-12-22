Економіка

Сенат США ухвалив законопроєкт про держфінансування на $1,7 трлн, який включає 45 млрд допомоги Україні

22 Грудня 2022 21:42
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сша, допомога

Сенат США у четвер, 22 грудня, підтримав великий законопроєкт про державне фінансування на суму 1,7 трлн доларів.

Він зокрема передбачає майже 45 млрд допомоги Україні, повідомляє CNN.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників. Після цього його передадуть на підпис президенту США Джо Байдену.

У законопроєкті закладено 772,5 млрд доларів на національні програми, не пов’язані з обороною, і 858 млрд доларів на фінансування оборони. Він включає близько 45 млрд доларів на допомогу Україні та союзникам по НАТО, а також близько 40 млрд доларів на реагування на стихійні лиха.


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