Росія в 17 разів збільшила експорт пшениці з окупованого Криму в Сирію, – Reuters

Росія збільшила експорт пшениці з території тимчасово окупованого Криму до Сирії у 17 разів – до 500 тис. тонн, що складає близько третини загального імпорту зерна в країну.

Про це повідомляє Reutes із посиланням на дані торговельно-інформаційної платформи Refinitiv.

Зазначають, що санкції значно ускладнюють перевезення товарів між Сирією та Росією звичайним морським транспортом. Також ускладнюється і морське страхування. Через це обидві країни почали все більше покладатися на власні кораблі для перевезення зерна. Так для цього використовують зокрема три сирійські судна, на які США наклало санкції.

За інформацію з платформи Refinitiv, до кінця листопада 2022 року Сирія імпортувала з тимчасово окупованого Севастополя близько 501,8 тис. тонн продовольства. За 2021 рік країна отримала понад 28 тис. тонн пшениці. Також за даними портових інспекцій, вантажі почали збільшуватися з травня і далі. Найбільша партія була зафіксована в жовтні й становили 78,6 тис. тонн.

Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, переконане в тому, що 500 тис. тонн агропродукції було незаконно вивезено Росією з території України. У посольстві зазначили, що ця інформація та твердження української влади про крадіжку зерна базувалися на даних, які надавали власники полів і силосу на тимчасово окупованих територіях. Також їх підтверджує інформація з супутників щодо руху вантажівок до портів та дані відстеження суден.

Росія, хоч і погоджується, що частина зерна була вивезена з окупованої частини Запорізької області, відкидає звинувачення у крадіжці продовольства. Так у травні 2022 року речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ці звинувачення “фейковими”.