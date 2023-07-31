Росія після виходу із “зернової угоди” знищила 180 тисяч тонн українського зерна

Росія своїми обстрілами знищила 180 тисяч тонн українського зерна за перші дев’ять днів після виходу із “зернової угоди”.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
У відомстві додали, що за цей росіяни також пошкодили 26 об’єктів портової інфраструктури України та п’ять цивільних суден.
“Ми повинні зупинити російські “голодні ігри” та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз”, — заявили в МЗС.
After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling 🇺🇦 #Ukrainian port cities and grain warehouses.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 31, 2023
Here is what they've done during the first 9 days.
We must stop 🇷🇺 #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov