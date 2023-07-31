Росія після виходу із “зернової угоди” знищила 180 тисяч тонн українського зерна

Росія своїми обстрілами знищила 180 тисяч тонн українського зерна за перші дев’ять днів після виходу із “зернової угоди”.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У відомстві додали, що за цей росіяни також пошкодили 26 об’єктів портової інфраструктури України та п’ять цивільних суден.

“Ми повинні зупинити російські “голодні ігри” та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз”, — заявили в МЗС.