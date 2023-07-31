Економіка

Росія після виходу із “зернової угоди” знищила 180 тисяч тонн українського зерна

31 Липня 2023 21:05
читать на русском →
зерно

Росія своїми обстрілами знищила 180 тисяч тонн українського зерна за перші дев’ять днів після виходу із “зернової угоди”.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У відомстві додали, що за цей росіяни також пошкодили 26 об’єктів портової інфраструктури України та п’ять цивільних суден.

“Ми повинні зупинити російські “голодні ігри” та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз”, — заявили в МЗС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 21:55

Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами “Іскандер”, – Зеленський

31 Липня 2023 19:56

Нардепа Холодова виключили з партії “Слуга народу”
31 Липня 2023 19:41

Сили оброни відбили наступи росіян у Харківській області, – Генштаб
31 Липня 2023 19:11

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена
31 Липня 2023 17:38

Baykar побудує в Україні сервісний центр з ремонту безпілотників

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки