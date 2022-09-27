Економіка

Путінська мобілізація завдасть суттєвого удару по російській економіці, – Bloomberg

27 Вересня 2022 15:17
20
росія, мобілізація

Рішення президента рф путіна призвати до лав російської армії 300 тисяч осіб для вторгнення в Україну завдасть відчутного удару по найслабших місцях російської економіки.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що якщо до лав російської армії будуть дійсно призвані заявлені міністром оборони сергієм шойгу 300 тисяч осіб, це змусить приблизно одного зі ста активних працівників країни звільнятися з роботи, щоб йти на фронт, у поєднанні з відтоком росіян, які тікають з країни, щоб уникнути мобілізації, це створить дефіцит робочої сили.

Російські економісти, опитані Bloomberg, вважають, що мобілізація також завдасть відчутного удару по споживчих настроях, що призведе до суттєвого падіння внутрішнього попиту. За їх прогнозами, мобілізація 300 тисяч росіян на війну проти України додасть ще 0,5% до скорочення ВВП цього року.

У статті йдеться і про те, що багато російських компаній намагаються запобігти призову своїх працівників. Причому високотехнологічні підприємства, яким пообіцяли, що їх співробітників не призиватимуть на військову службу, насправді зіткнулися з тим, що їхніх працівників також мобілізують до лав російської армії, через що деякі компанії зафрахтували приватні літаки для евакуації свого персоналу в інші країни.

Водночас очікується, що найбільшого удару путінська мобілізація, ймовірно, завдасть по галузях сільського господарства та будівництва, оскільки більшість призовників є вихідцями з сільської місцевості, що зайняті переважно у цих галузях.

За словами експертів, у довгостроковій перспективі мобілізація та зростання кількості загиблих і поранених у війні зменшить і без того невелику когорту росіян найбільш працездатного віку.

Крім того, російський уряд планує посилити тиск на гаманець пересічного росіянина, щоб залучити додаткові кошти для війни проти України. Бюджет передбачає значний стрибок збору податку на прибуток упродовж наступних двох років, зростають і регульовані державою комунальні послуги, зазначає Bloomberg.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
27 Вересня 2022 16:02
19

Спланований акт агресії Росії проти ЄС, – Подоляк про витік газу на “Північному потоці”
27 Вересня 2022 14:57
20

ЄС обговорює відключення від SWIFT “Газпромбанку” і ще трьох банків РФ
27 Вересня 2022 14:38
40

Менше 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими
27 Вересня 2022 13:31
36

В Ізюмі працюватимуть французькі слідчі
27 Вересня 2022 12:15
213

Затримано “наводчика” дронів-камікадзе по Одещині
Останні новини
усі новини