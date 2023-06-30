Економіка

Прямі збитки від підриву Каховської ГЕС складають $2 млрд, – Мінекономіки

30 Червня 2023 12:21
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каховка

Сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Збитки підрахували Київська школа економіки, Офіс Президента, Мінекономіки та Мінінфраструктури.

Збитки охоплюють:

  •  Житлове господарство: 950 млн доларів збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.
  •  Енергетика: 624 млн доларів збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають 586 млн доларів. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько 1 млрд доларів.
  •  Транспортна інфраструктура: 311 млн доларів збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.
  •  Промисловість: 105 млн доларів збитків. Затоплено 28 великих промислових об’єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.
  •  Сільське господарство: 25 млн доларів збитків.
  •  Довкілля та екологія: 1,5 млрд доларів втрат. 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

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