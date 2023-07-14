Палата представників США відхилила всі поправки, які передбачали припинення допомоги Україні

Палата представників США відхилила спроби консервативних республіканців припинити безпекову допомогу Україні, зміцнивши між обома політичними партіями підтримку боротьби Києва проти російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Група ультраправих республіканців наполягала на розгляді низки поправок, які б заборонили будь-яку безпекову допомогу Україні, вилучили б 300 мільйонів доларів зі щорічного бюджету на оборону для підготовки та оснащення українських солдатів і поставили б будь-яку допомогу Києву в залежність від звіту, який детально описує стратегію участі США.

Ініціаторами таких поправок були представники Республіканської партії, зокрема, Марджорі Тейлор Ґрін, Метт Ґаєц, Майкл Клауд і Воррен Девідсон. Грін, Ґаєц і Томас Массі також запропонували поправку, яка б заборонила передачу касетних боєприпасів Україні, всього через кілька днів після того, як адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про рішення відправити цю зброю в Україну.

Законопроект про асигнування на оборону на $886 млрд, H.R. 2670, вважається обов’язковим для прийняття, оскільки він дозволяє підвищення зарплат військовим і цивільним, а також визначає політику в галузі озброєнь. Щорічний законопроект стає законом щороку вже понад 60 років.

Голосування за поправки щодо України стало перевіркою сили підтримки Києва з боку Конгресу, оскільки ультраправі члени Республіканської партії активізували заклики до скорочення або припинення допомоги Україні. Розбіжності всередині Республіканської партії поглибилися у вирішальний момент війни, коли Україна перебуває у розпалі контрнаступу, а Байден цього тижня звернувся до союзників по НАТО із закликом продовжувати надавати допомогу Києву.

Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті, який має лише незначну більшість, опинився у скрутному становищі. Щоб заспокоїти консервативне крило своєї партії, він заявив, що виступає проти додаткової допомоги Україні поза межами угоди про обмеження держборгу, укладеної раніше цього року, яка також встановила межі для рівня державних витрат.

Нещодавно Маккарті також відкинув припущення, що Конгрес схвалить додаткові витрати на Україну та інші оборонні потреби в результаті угоди про підвищення ліміту держборгу. Пентагон та адміністрація Байдена надали допомогу Україні через додаткове фінансування і очікують, що зроблять те ж саме у 2024 фінансовому році через складність прогнозування потреб у фінансуванні військової підтримки заздалегідь.

Маккарті зіштовхнеться із тиском з боку низки республіканців, в тому числі голів оборонних комітетів, які вимагатимуть додаткового фінансування. Сенат США, очолюваний демократами, має широку підтримку надзвичайних витрат. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл прогнозує, що фінансування США на підтримку українських військових продовжуватиметься, незважаючи на заклики ізоляціоністськи налаштованих членів його власної партії до скорочення або припинення такої допомоги.

“Ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це ще довго”, – сказав Макконнелл в інтерв’ю Bloomberg на початку цього року.

За його словами, все керівництво в Палаті представників і Сенаті від його партії активно виступає за перемогу над РФ.

Макконнелл також закликав Байдена прискорити поставки високотехнологічного озброєння в Україну, щоб допомогти звільнити тимчасово окуповані території.

Три чверті американців вважають, що для США важлива перемога України і переважна більшість підтримує надання Києву безпекової допомоги, згідно з опитуванням Президентського фонду та Інституту Рональда Рейгана. Ця думка є твердою серед демократів – 86%, і республіканців – 71%, а серед незалежних респондентів — 58%.

Щодо підтримки у сфері безпеки, то 59% опитаних американців заявили, що підтримують надання військової допомоги Україні, в тому числі три чверті демократів і половина республіканців. Незалежні знову виявилися менш схильними підтримувати допомогу Україні, розділившись між 39% за і 39% проти. Але рівень підтримки надання допомоги Україні загалом не змінився з часу проведення опитування в листопаді минулого року, яке показало, що 57% американців виступають за допомогу Києву.