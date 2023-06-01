Економіка

Палата представників США проголосувала за підвищення ліміту держборгу та уникнення дефолту

1 Червня 2023 07:41
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сша, дефолт

Більшість Палати представників Конгресу США проголосувала в середу за схвалення двопартійного законопроекту про призупинення боргу уряду в 31,4 трильйона доларів, повідомляє Reuters.

Рішення прийняте 314 голосами проти 117 лише за п’ять днів до крайнього терміну уникнення руйнівного дефолту.

Законопроєкт також має бути схвалений Сенатом, у якому більшість складають демократи. Після цього президент Джо Байден зможе підписати його як закон.

Призупинення ліміту боргу до 2025 року знімає загрозу дефолту до завершення президентських виборів. Крім ліміту заборгованості, законопроект обмежує витрати, не пов’язані з обороною, розширює вимоги до працевлаштування для деяких одержувачів талонів на харчування та повертає деякі фонди допомоги COVID-19.


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