Окупанти знищили найбільшу птахофабрику в Україні

Агрохолдинг “Авангард” повідомив про наслідки російської агресії для найбільшого у Європі підприємства галузі – птахофабрики “Чорнобаївська”. Через дії окупантів фабрика, що була ключовим для Херсонщини виробництвом, розграбована і зруйнована. Через смерть 4,4 млн птахів ситуація в регіоні кваліфікується правоохоронними органами як екоцид, здійснений окупантами.

Про це повідомляє “Укрлендфармінг”, до складу якого входить “Авангард”.

“На початку березня 2022 року через окупацію частини території України російськими загарбниками найбільша в Європі птахофабрика “Чорнобаївська”, ключове підприємство для Херсонській області, залишилася без електропостачання, без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію. Від спраги та голоду загинуло близько 4,4 млн курей”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частину готової продукції і курей попри обстріли на початку наступу окупантів вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина птахів загинула через неможливість її годування. Загибель такої великої кількості птиці без можливості утилізації – це надзвичайна подія, фактично екологічне лихо. Це питання стало настільки критичним, що окремо піднімалося на засіданні Генасамблеї ООН.

Після окупації фабрику, що до початку широкомасштабної агресії відігравала визначальну роль в економічному житті Херсонщини, було пограбовано російськими окупантами. Вивезене все цінне, все, що не могли вивезти – пошкодили або знищили.

Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії на поточний момент оцінюються приблизно в 12 млрд грн, або 330 млн доларів США. В тому числі втрати від загибелі птиці складають близько 0,7 млрд грн, або 20 млн доларів.

Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею склав близько 5,8 млрд грн, або 160 млн доларів. Понівечене і вкрадене обладнання на суму близько 5,5 млрд грн, або 150 млн доларів.

Крім того, фактичне знищення ключового для галузі виробництва призвело до нестачі курячих яєць в Україні. Пропозиція на ринку суттєво зменшилась, а ціни виросли.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури наразі здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України – екоцид), внаслідок збройної агресії РФ проти України та масового обстрілу ворожими військами смт Чорнобаївка.