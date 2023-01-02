Економіка

Очікуємо першого траншу макрофіну вже у січні, – Зеленський

2 Січня 2023 16:17
13
допомога, Євросоюз

Вже у січні поточного року Україна очікує від ЄС першого траншу макрофіну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Радий почати рік із розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки. Скоординували кроки щодо Саміту Україна – ЄС. Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом”, – зазначає Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2023 16:20
52

2022 рік для ЗСУ у цифрах та фактах, – Залужний опублікував інфографіку
2 Січня 2023 16:17
13

Очікуємо першого траншу макрофіну вже у січні, – Зеленський
2 Січня 2023 14:08
73

СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ
2 Січня 2023 12:59
70

З початку грудня ціни на газ у Європі зменшилися вдвічі
2 Січня 2023 12:42
47

Про ситуацію на Харківщині у перші дні нового року доповів голова ХОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки