Нова Пошта відкриє відділення в Румунії, Німеччині та країнах Балтії

Нова Пошта планує до кінця року значно збільшити свою присутність на європейському ринку.

Про це LIGA.net розказала директорка Нової Пошти з управління репутацією Олена Плахова.

“Цього року плануємо вийти на ринок Румунії, Німеччини та країн Балтії”, – розказала вона.

За її словами, продовження інвестицій буде стратегічним вектором компанії у 2023 році.

Нова Пошта збирається відновити раніше заморожені проєкти, такі як будівництво двох сортувальних центрів в Одесі та Києві, й запустити їх у роботу до кінця року.