Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ

Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.