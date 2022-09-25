Економіка

Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ

25 Вересня 2022 20:00
34
німеччина, газ

Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
25 Вересня 2022 19:21
165

Росіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення, – Генштаб
25 Вересня 2022 19:40
190

Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, – Зеленський
25 Вересня 2022 18:51
71

ЗСУ відбили атаки біля 7 населених пунктів, уражено 6 складів загарбників, – Генштаб
25 Вересня 2022 18:20
51

Звільнені з полону “Азовці” проходять медогляди і скоро побачаться з родинами
25 Вересня 2022 18:04
46

На Херсонщині Сили оборони знищили два склади боєприпасів і пункт управління окупантів
Останні новини
усі новини