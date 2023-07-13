Наскільки на Харківщині подорожчало пальне

Мережі АЗС після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня протягом місяця поступово підвищуватимуть ціни на пальне.
За даними Держпродспоживслужби, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Харківській області 3 липня 2023 року порівняно з кінцем червня зросли приблизно на 2 гривні. Деякі АЗС підвищили ціни на 3-5 гривень.
Середні роздрібні ціни на пальне у Харківській області становлять:
- на бензин А-95 — 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні);
- на дизельне пальне — 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні);
- на автогаз — 22,81 гривні за літр (+ 0,88 гривні ).