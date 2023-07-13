Економіка

Наскільки на Харківщині подорожчало пальне

13 Липня 2023 12:24
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ціни

Мережі АЗС після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня протягом місяця поступово підвищуватимуть ціни на пальне.

За даними Держпродспоживслужби, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Харківській області 3 липня 2023 року порівняно з кінцем червня зросли приблизно на 2 гривні. Деякі АЗС підвищили ціни на 3-5 гривень.

Середні роздрібні ціни на пальне у Харківській області становлять:

  • на бензин А-95 — 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні);
  • на дизельне пальне — 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні);
  • на автогаз — 22,81 гривні за літр (+ 0,88 гривні ).

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