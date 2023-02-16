Економіка

Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, – Укренерго

16 Лютого 2023 17:30
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електроенергія

Завдяки покращенню протиповітряної оборони та “зниженню можливостей Москви завдавати ударів” по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією, ймовірно, позаду, але “розслаблятися не варто”.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив голова “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, наближення кінця зими принесе полегшення, незважаючи на те, що Росія продовжує наносити ракетні удари та використовувати безпілотники для ураження об’єктів інфраструктури.

“Противник значною мірою втратив здатність завдавати значної шкоди”, – сказав він в інтерв’ю в середу.

Голова “Укренерго” високо оцінив протиракетну обороноздатність України, а також швидкий ремонт електромереж, проведений його підлеглими, пише Bloomberg.

“Тим не менш, не варто розслаблятися і вважати, що російська кампанія повітряних ударів закінчилася”, – підкреслив Кудрицький.

За його словами, прямі збитки, завдані українській енергосистемі, сягатимуть “сотень мільйонів доларів”, а економічні втрати – “мільярди”. Попередня оцінка збитків буде оприлюднена протягом найближчих тижнів.

Кудрицький також заявив, що українські ремонтні бригади скоротили час, необхідний для заміни трансформаторів, на чверть порівняно з осінню.

“На даний момент ми вийшли на плато – подальшої деградації не відбувається. Ми можемо відновлювати з тією ж швидкістю, з якою відбувається руйнування, а іноді навіть швидше”, – розповів він.

“Весна і літо будуть непростими, – сказав Кудрицький. “Якщо обстріли припиняться і нам буде надана можливість відновлюватися без перерв, ми, ймовірно, досягнемо довгострокового періоду без дефіциту, але ми не можемо на це покладатися”, – розповів глава “Укренерго”.

Він висловив упевненість, що Україна накопичить достатній запас автотрансформаторів до наступної зими, як вітчизняного виробництва, так і від іноземних донорів. Він відмовився уточнити, скільки їх потрібно.

“Перемога в енергетичному питанні ще не досягнута”, – резюмував Кудрицький.


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