Нафтопродукти з РФ потрапляють до Європи в обхід санкцій, – Reuters

Нафтопродукти з РФ потрапляють до Європи через треті країни, і з цим практично неможливо боротися.

Про це заявив гендиректора компанії Exolum, яка займається транспортуванням нафтопродуктів, Хорхе Ланца, передає Reuters.

“Ні у нас, ні уряд Іспанії немає можливості відстежити первинне походження нафтопродуктів. Я думаю, що це може відбуватись”, – зазначив Хорхе. Він наголосив, що безпосеедньо з РФ до Іспанії нафтопродукти не потрапляють, проте їх можуть ввозити через треті країни, разом з їхнєю власною продукцією.

Reuters пише, що Іспанія вимагатиме від Єврокомісії гарантійного сертифіката на весь імпорт, щоб визначити джерело походження нафтопродуктів. Це дозволить гарантувати, що санкції проти РФ не вдасться обійти.