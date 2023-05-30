Економіка

Нацбанк оштрафував “ШвидкоГроші”

30 Травня 2023 11:08
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Національний банк України оштрафував ТОВ “Споживчий центр”, яке надає мікрокредити під брендом “ШвидкоГроші”, на 34 тисячі гривень.

Відповідне рішення ухвалено 26 травня за результатами інспекційної перевірки, повідомила пресслужба регулятора.

“Штраф накладено за надання завідомо недостовірної інформації, а також ненадання інформації та неподання документів на вимогу Національного банку”, – йдеться у повідомленні.

Сплатити штраф компанія має протягом семи робочих днів із дня отримання рішення НБУ.

За даними НБУ, ТОВ “Споживчий центр” у першому кварталі 2023 року отримало 220,19 млн грн доходу, за цим показником компанія займає 13 місце на ринку. Чистий прибуток компанії за квартал становив 4,13 млн грн.

За даними держреєстру, бенефіціарами компанії є Амір Айсаутов з Мальти, Руслан Павлов та Наталія Кисельова.


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