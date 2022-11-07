Економіка

“Мотор Січ”, “Укрнафту” і ще три підприємства передали Міноборони, – Данілов

7 Листопада 2022 15:49
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Укроборонпром

Активи компаній “Мотор Січ”, “Запоріжтрансформатор”, “АвтоКрАЗ”, “Укрнафта” та “Укртатнафта” передано в управління Міністерства оборони.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

«На виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв’язку з військовою необхідністю 6.11 відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України», – сказав Данілов.

Він додав, що після завершення дії воєнного стану зазначені активи можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.


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