Міністр фінансів сша планує поїздку до Пекіна, — Bloomberg

Міністр фінансів США Джанет Єллен планує відвідати Пекін на початку липня для проведення перших економічних переговорів на високому рівні зі своїм новим китайським колегою. Про це повідомляє Bloomberg.

Заплановану раніше поїздку Єллен відкладали до “відповідного часу”.

Водночас наближається до завершення робота над розпорядженням адміністрації президента США Джо Байдена щодо регулювання і потенційної зупинки певних американських інвестицій у Китай, і чиновники прагнуть, щоб воно було готове вже наприкінці липня.

Глава Мінфіну стане другим урядовцем США, який відвідає Пекін після того, як відносини між двома найбільшими економіками світу погіршилися на початку цього року. Державний секретар США Ентоні Блінкен нещодавно завершив свій візит до Китаю, де зустрівся з головним дипломатом Пекіна, а також із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Американські та китайські офіційні особи назвали візит Блінкена продуктивним і заявили, що обидві сторони мали відверті розмови щодо низки питань.

Представник адміністрації США повідомив, що поїздка Єллен до Китаю ще не підтверджена, а виконавчий указ поки не завершений і не має часових рамок для затвердження.

У березні Хе Ліфен – давня довірена особа Сі, став віцепрем’єром Китаю, відповідальним за економічну політику, змінивши на цій посаді Лю Хе. Ця посадова особа традиційно є аналогом посади міністра фінансів США.

Байден все ще планує поговорити з Сі, але дата визначена. Минулого тижня президент США заявив, що очікує на зустріч із китайським лідером найближчим часом. Востаннє вони зустрічалися в Індонезії в листопаді 2022 року.

Команда Байдена майже два роки працювала над указом про вихідні інвестиції США в Китай, який охоплював би певні інвестиції в напівпровідники, штучний інтелект і квантові обчислення.

Робота над проектом указу активізувалася в останні тижні, з метою опублікувати його вже наприкінці липня, хоча терміни можуть зміститися на серпень. Остаточні деталі також все ще опрацьовуються.

Білий дім поінформував ключових союзників про свій підхід на саміті G7 у травні, і всі країни загалом схвалили цю концепцію.

У квітні, у промові присвяченій політиці США щодо Китаю, Єллен заявила, що Штати продовжуватимуть політику, спрямовану на захист національної безпеки, але це не має на меті стримувати Пекін.

“Навіть якщо наші цілеспрямовані дії можуть мати економічні наслідки, вони мотивовані виключно стурбованістю щодо нашої безпеки та цінностей. Наша мета не полягає в тому, щоб використовувати ці інструменти для отримання конкурентних економічних переваг”, – сказала вона.