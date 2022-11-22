Економіка

Криптовалютна біржа Genesis на межі банкрутства

22 Листопада 2022 09:57
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криптовалюта

Криптовалютна біржа Genesis має проблеми з ліквідністю після краху криптобіржі FTX і може незабаром оголосити про банкрутство, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Genesis співпрацювала з FTX, у тому числі надаючи останній позику. Наразі компанія активно намагається залучити інвесторів, які зможуть забезпечити її коштами на суму близько $1 млрд. У Genesis офіційно цю інформацію не підтверджували.

За даними Bloomberg, Genesis веде переговори із ще однією криптовалютною біржею Binance.

Усе це сприяє зниженню ліквідності на криптовалютних ринках.

Розпродаж біткоїнів припинився у вівторок, токен залишається на найнижчому рівні з листопада 2020 року.

Раніше повідомлялося, що з криптобіржі FTX зник щонайменше 1 мільярд доларів клієнтів, і у них “мало шансів” вивести активи.


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