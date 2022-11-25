Країни Заходу ще не дійшли згоди щодо цінових меж на російську нафту, – CNN

Країни Заходу все ще ведуть дискусії щодо верхньої межі на ціну російської нафти, яку мають запровадити з 5 грудня, аби скоротити доходи путінського режиму.

Про це йдеться у публікації CNN.

Обмеження цін на рівні 65–70 доларів за барель, яке, за повідомленнями ЗМІ, пропонують деякі країни, не матиме очікуваного впливу на кремль, оскільки така ціна близька до ринкової.

На початку місяця барель російської нафти марки Urals коштував трохи більш як 70 доларів.

Країни мають намір домовитися до 5 грудня, коли набуває чинності європейське ембарго на постачання російської нафти морем. Це пов’язано з тим, що пакет санкцій ЄС також включає заборону на надання страхових та інших послуг суднам, що її перевозять. А більшість страховиків розташовані в Європі або Великобританії.

Це має ускладнити експорт мільйонів барелів нафти на день до таких російських клієнтів, як Китай та Індія.

Страхові послуги можуть надаватися перевізникам, за умови, що її купують за ціною, не вищою за верхню межу, встановлену західними країнами.

За оцінками експертів, собівартість видобутку нафти для росії становить від 20 до 50 доларів за барель.

Російський бюджет на 2023 рік розраховано на прогнозній ціні близько 70 доларів за барель.

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановити верхню цінову межу на рівні 30 доларів, його підтримують Польща та країни Балтії.

Деякі аналітики вважають, що нафтове ембарго країн ЄС матиме більше значення, ніж обмеження ціни. Євросоюз купує в росії близько 2,4 млн барелів нафти на день, і москва незабаром буде змушена шукати інші ринки збуту, а також скорочувати нафтовидобуток.