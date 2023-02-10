Конфісковані російські об’єкти в Україні продаватимуть через аукціон

В Україні продадуть через аукціони конфісковані об’єкти, які належали російським олігархам або російському уряду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Рубрика.

Він зазначив, що в Україні заморозили та конфіскували сотні російських об’єктів, але багато із них зараз фактично простоюють.

“Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти”.

Посадовець додав, що всі кошти від цього продажу спрямують на відновлення України: енергосистему, житло для людей, розмінування і багато інших речей.

Прем’єр запевнив, що аукціони з продажу відбуватимуться за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна. Відтак держава планує зберегти принципи відкритості, прозорості та конкуренції.

“Ми вважаємо правильним і справедливим, що гроші росії будуть тепер працювати на відновлення України”.

У січні Бюро економічної безпеки повідомляло, що в Україні у 2022 році арештували російське та білоруське майно на 41 мільярд гривень.

У цьому переліку є

житлова та комерційна нерухомість,

банківські рахунки,

активи,

автівки,

міндобрива,

аптеки,

АЗС,

залізничні вагони, т

товарні знаки,

фінансові установи,

кошти,

земельні ділянки,

корисні копалини тощо.