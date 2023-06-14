Економіка

Каховського водосховища втрачено близько 70% об‘єму води, – Укргідроенерго

14 Червня 2023 12:19
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каховка

Каховське водосховище вже втратило, за попередніми підрахунками, близько 70% води, повідомило “Укргідроенерго”.

“У зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням”, – прокоментували у компанії.

За даними Укргідромедцентру рівні води на Каховському водосховищі відмічаються нижчими за критичні відмітки роботи водозаборів населених пунктів Запорізького району Запорізької області, Нікопольського, Криворізького районів Дніпропетровської області, Бериславського, Каховського районів Херсонської області.

Протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триватиме спад рівнів на 1-10 см за годину з утриманням затоплень.


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