Економіка

Голова правління націоналізованого Сенс Банку пішов у відставку

14 Серпня 2023 21:33
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Голова правління Сенс Банку (Київ, раніше Альфа-Банк) Дмитро Кузьмін, призначений на цю посаду три тижні тому під час націоналізації банку, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин.

Як йдеться в повідомленні банку, наглядова рада прийняла його відставку.

Тимчасово виконувачем обов’язків голови правління призначено заступницю Кузьміна Олену Зубченко, яка до націоналізації банку працювала в Мінфіні.

Зазначається, що мета такого призначення – “для забезпечення безперебійної роботи банку під пильним наглядом і у співпраці з наглядовою радою”.

Наглядова рада почне процес добору та призначення нового постійного голови правління якнайшвидше, йдеться в релізі.

“Швидка трансформація Сенс Банку як сильної державної фінансової установи після нещодавньої націоналізації йде за планом”, – зазначає фінустанова.

Україна стала власником 100% акцій “Сенс Банку” (колишній “Альфа Банк Україна”) 21 липня.

Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції “Сенс Банку” у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку “Сенс Банк” та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанову.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі – громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.


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